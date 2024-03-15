Путин проголосовал на выборах президента

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

В канале опубликовано видео, как действующий глава государства и кандидат в президенты заходит в кабинет, садится за компьютер, делает клики мышкой, после чего на экране появляется надпись «Спасибо, вы успешно проголосовали!».

До этого сообщалось, что более двух млн москвичей проголосовали на президентских выборах за семь часов с начала голосования. При этом электронно свой голос отдали 1 859 609 человек, а с помощью бумажного бюллетеня свой голос отдали 390 955 избирателей.

Онлайн проголосовал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) увеличивается явка, а это, по его словам, как раз и обеспечивает реальную демократию.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.