Собянин проголосовал онлайн на выборах президента

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что проголосовал онлайн на выборах президента России.

Собянин отметил, что с каждым годом москвичей, голосующих онлайн, становится все больше.

«Очень удобная форма. В голосовании принимают участие даже те, кто последние двадцать лет не приходил на участки», — обратил внимание мэр.

Он добавил, что в конечном счете увеличение явки как раз и обеспечивает реальную демократию.

До этого сообщалось, что более двух млн москвичей проголосовали на президентских выборах за семь часов с начала голосования. При этом электронно свой голос отдали 1 859 609 человек, а с помощью бумажного бюллетеня свой голос отдали 390 955 избирателей.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.