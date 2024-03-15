Более 2 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

В Москве на президентских выборах проголосовали уже 2,3 млн человек, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Ее слова приводит телеканал «Москва 24».

Кириллова рассказала, что за семь часов с начала голосования электронно проголосовали 1 859 609 человек. А с помощью бумажного бюллетеня свой голос отдали 390 955 избирателей.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее зампред ЦИК Николай Булаев призвал усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами.