На выборах президента РФ 1 млн москвичей проголосовали электронно

В Москве 1 миллион человек отдали свои голоса электронно на выборах президента России. Об этом на своем сайте сообщает московский Общественный штаб по наблюдению за проходящими выборами.

«Миллион человек уже сделали свой выбор электронно: онлайн или воспользовавшись терминалами электронного голосования на УИКах. Беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование», — заявил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Как сообщает ТАСС, в штабе отметили, что всего выдано 1 003 216 бюллетеней, обратно получено 994 200 бюллетеней.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента РФ.