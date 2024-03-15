ХАМАС представил предложение о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС отправило странам-посредникам в процессе переговоров об урегулировании конфликта с Израилем предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно включает первый этап освобождения израильских женщин, детей, пожилых людей и больных Палестиной в обмен на освобождение от 700 до 1000 палестинских заключенных Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

«ХАМАС направил посредникам предложение о прекращении огня, которое включает обмен заложниками и пленными», — сообщает издание.

В ХАМАС заявили, что согласуют дату постоянного прекращения огня после первоначального обмена заложниками и пленными. Палестинская группировка также сообщила в документе, что все задержанные с обеих сторон будут освобождены на втором этапе плана. При этом сроки упомянутых этапов не уточняются.

До этого лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания в обращении по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан сообщал, что Израиль будет готов возобновить боевые действия сразу после того, как вернет своих заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее в ХАМАС выступили за формирование правительства национального согласия Палестины.