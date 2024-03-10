В ХАМАС выступили за формирование правительства национального согласия Палестины

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение стремится к восстановлению единых органов власти на палестинских территориях в рамках Организации освобождения Палестины (ООП) путем выборов в Палестинский национальный совет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам лидера ХАМАС, вторым этапом является соглашение о формировании правительства национального согласия Палестины «с конкретными задачами и на временный период до проведения всеобщих законодательных и президентских выборов».

Хания также отметил, что движение «открыто» для продолжения сорвавшихся переговоров с Израилем по прекращению огня в секторе Газа, которые проводились через посредников в Каире.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не знает, поспособствует ли текущий конфликт между Израилем и Палестиной созданию палестинского государства, но это было бы верным решением.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за создание государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, что зафиксировано еще в резолюции ООН 1948 года.

Ранее лидер ХАМАС предостерег США от «слепой поддержки» Израиля.