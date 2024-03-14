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Путин поручил выбрать места для новых верфей в восточной части России

Путин: судостроение надо развивать на Востоке, а не в европейской части России

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин счел необходимым развивать судостроение на Дальнем Востоке, исходя из интересов страны. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.

«Что касается судостроения, есть необходимость, <…> в строительстве дополнительных верфей», — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что требуется «определиться с местом их строительства». Путин обратил внимание, что, если создание верфей увязать с развитием страны, то их более целесообразно размещать в восточных регионах России. Подобное производство позволит создавать в регионе новые хорошо оплачиваемые рабочие места.

По словам президента, в европейской части страны развивать судостроение дешевле. Он добавил, что вряд ли будет какой-то другой путь, кроме «поддержки производства со стороны правительства.

Российский лидер поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Андрею Белоусову продумать данный вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

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