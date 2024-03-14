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В Белом доме сообщили, что Байден в курсе заявлений Путина в интервью Киселеву

Белый дом: Байдена проинформировали о заявлениях Путина о ядерной доктрине РФ

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Emily Elconin/Reuters

Президент США Джо Байден в курсе заявлений российского президента Владимира Путина в интервью Дмитрию Киселеву о ядерной доктрине России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Президент, безусловно, в курсе, я могу это сказать. Как мы это понимаем, недавно господин Путин вновь говорил о ядерной доктрине России. Это был вопрос, который ему задали», — сказала Жан-Пьер, отвечая на просьбу журналиста сообщить, был ли Байден проинформирован о словах Путина.

Вашингтон не считает необходимым повышать уровень боеготовности американских ядерных сил, в США не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие на Украине, подчеркнула она.

До этого Путин в интервью Киселеву заявил о готовности России применить ядерное оружие для защиты суверенитета. По его словам, Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады.

Ранее президент РФ назвал развитие ядерной триады важнейшей задачей.

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