В Белом доме сообщили, что Байден в курсе заявлений Путина в интервью Киселеву

Президент США Джо Байден в курсе заявлений российского президента Владимира Путина в интервью Дмитрию Киселеву о ядерной доктрине России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Президент, безусловно, в курсе, я могу это сказать. Как мы это понимаем, недавно господин Путин вновь говорил о ядерной доктрине России. Это был вопрос, который ему задали», — сказала Жан-Пьер, отвечая на просьбу журналиста сообщить, был ли Байден проинформирован о словах Путина.

Вашингтон не считает необходимым повышать уровень боеготовности американских ядерных сил, в США не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие на Украине, подчеркнула она.

До этого Путин в интервью Киселеву заявил о готовности России применить ядерное оружие для защиты суверенитета. По его словам, Россия опережает другие страны по уровню модернизации ядерной триады.

Ранее президент РФ назвал развитие ядерной триады важнейшей задачей.