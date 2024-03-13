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МИД РФ не подтвердил причастность Финляндии и Эстонии к атакам дронов

Захарова: данных о причастности Финляндии и Эстонии к атакам на Петербург нет

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/Youtube

МИД России не располагает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к недавним атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом заявила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Я такими данными не располагаю», — подчеркнула дипломат.

Она подчеркнула, что не отрицает причастность Финляндии и Эстонии к атакам, но не имеет таких подтверждений на данный момент.

Накануне стало известно, что беспилотник ВСУ сбили в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона заверил, что в результате атаки дрона пострадавших и разрушений нет. Других подробностей он не привел.

До этого у Финского залива в Ленинградской области сбили дрон. Системы ПВО появились в регионе после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали атаки беспилотниками.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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