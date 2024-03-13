Эксперт раскрыл причины укрепления Россией границы с Финляндией

Россия укрепляет границу с Финляндией на фоне усиления военных рисков после вступления Финляндии в НАТО. С таким мнением выступил эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с изданием «Лента.ру».

«Сейчас идет война против России, и все страны, которые вступают в блок НАТО, автоматически становятся мишенью для наших Вооруженных сил, потому что от них идет непосредственная угроза нашей безопасности», — подчеркнул он.

Эксперт заметил, что после вступления Финляндии в альянс от Хельсинки Москва может ожидать «любого выступления».

Он отметил, что, с точки зрения Североатлантического альянса, именно Россия представляет для Запада наибольшую угрозу. Китай и Иран, в свою очередь, рассматриваются таким образом в меньшей степени.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о бессмысленности вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По словам главы государства, эти две страны сделали это, исходя «из чисто политических соображений», им «очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком».

Ранее в МИДе рассказали о реакции России на вступление Швеции в НАТО.