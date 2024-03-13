В МИД рассказали о реакции России на вступление Швеции в НАТО

Реакция России на вступление Швеции в НАТО будет зависеть от практических шагов Стокгольма в рамках реализации членства в этой организации. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, руководство России, а также Минобороны и МИД неоднократно предоставляли Швеции разъяснения по ее присоединению к Североатлантическому альянсу.

Также дипломат обратила внимание на то, что в Стокгольме по вопросу вступления в организацию не было референдума.

«Все это принималось в отсутствие вообще какого-либо обсуждения внутри Швеции, которое выдавало бы реакцию шведского народа, хотя бы в виде общенациональных опросов или общенациональных дебатов. Ничего из этого не было», — сказала Захарова.

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, после чего страна официально стала членом альянса. Представители государства при этом заявили, что не видят в настоящее время необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года вместе с Финляндией. 4 апреля 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО.

Ранее Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.