Политолог оценил заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению эксперта, если Ереван полностью «ляжет» под Запад, это может вылиться в проблему для России.

«Запад сделает захваченную армянскую территорию базой для ведения гибридной войны с Россией. А именно — подрывной работы с нашей многочисленной армянской диаспорой, для борьбы с русскими интересами в странах-соседях, которые окажутся следующими объектами западных вожделений», — сказал Латышев.

Лучший вариант, по его словам, — не выводить российские войска из Армении, но ввести против Еревана экономические санкции за неуважительное отношение к РФ. И тогда армяне сами попросят помочь им избавиться от западных кураторов, предположил эксперт.

Накануне Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы.

По его словам, ОДКБ заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. Армения просит партнеров ответить, где находится эта зона ответственности, добавил премьер.

ОДКБ была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В ее состав входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17-22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее в Армении оценили последствия выхода из ОДКБ.