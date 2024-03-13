Захарова рассказала американцам, где искать деньги для Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о выделении дополнительных денежных средств Киеву со стороны Вашингтона, посоветовала США поискать деньги в карманах украинского лидера Владимира Зеленского и элиты, сидящей в Киеве. Об этом она заявила в эфире радио «Sputnik».

«А может, пошурудить палкой и среди представителей министерства обороны Украины — бывших, нынешних? А может быть, пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов?» — подчеркнула она.

Кроме того, представитель МИД РФ предложила Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) и американскому министерству финансов провести специальную операцию по изъятию у элиты в Киеве денег в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Захарова сообщила, что Украину не позвали в Организацию Североатлантического договора (НАТО), так как среди членов организации есть явный интерес к западным территориям Украины.

Ранее в МИД РФ отреагировали на отказ Украины поднять белый флаг.