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Захарова рассказала американцам, где искать деньги для Украины

Захарова посоветовала поискать деньги для Украины в карманах киевской элиты

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о выделении дополнительных денежных средств Киеву со стороны Вашингтона, посоветовала США поискать деньги в карманах украинского лидера Владимира Зеленского и элиты, сидящей в Киеве. Об этом она заявила в эфире радио «Sputnik».

«А может, пошурудить палкой и среди представителей министерства обороны Украины — бывших, нынешних? А может быть, пройтись по сотне украинских псевдобанкиров и бизнесменов?» — подчеркнула она.

Кроме того, представитель МИД РФ предложила Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) и американскому министерству финансов провести специальную операцию по изъятию у элиты в Киеве денег в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Захарова сообщила, что Украину не позвали в Организацию Североатлантического договора (НАТО), так как среди членов организации есть явный интерес к западным территориям Украины.

Ранее в МИД РФ отреагировали на отказ Украины поднять белый флаг.

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