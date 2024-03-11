В МИД РФ отреагировали на отказ Украины поднять белый флаг

Украина не вступила в Евросоюз, а уже везде «понацепила» свой флаг. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил об отказе Киева поднять белый флаг и начать переговоры по предложению Ватикана.

«Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», — заявила Захарова, прикрепив к посту фото, где украинские политики выступают на фоне флагов Украины и ЕС в Раде, а также снимки других учреждений в Киеве, где развешаны флаги Евросоюза.

9 марта папа Римский Франциск пришел к выводу, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры.

После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал виртуальным посредничеством призыв папы Римского к переговорам.

Ранее в МИД РФ оценили слова папы Римского о мире на Украине.