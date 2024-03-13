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Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США

Путин: Россия не вмешивается в выборы и готова работать с любым президентом США

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российская Федерация не вмешивается в ход президентских выборов в США, она готова работать с любым американским президентом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Во время беседы Киселев напомнил главе российского государства, как он ранее заявил, что победа Джо Байдена станет более предпочтительным исходом президентских выборов в Соединенных Штатах, чем победа Дональда Трампа, поскольку нынешних хозяин Белого дома «более опытный и прогнозируемый». Журналист спросил у Путина, можно ли считать его комментарий вмешательством в предвыборную кампанию в США.

В ответ президент РФ подчеркнул, что Россия «не вмешиваемся никак ни в какие выборы». Он отметил, что Российская Федерация будет работать с любым президентом США, «которому окажет доверие американский народ, американский избиратель».

До этого Путин назвал США сложной страной и посетовал, что со стороны порой сложно разобраться, кто и как принимает решения.

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба.

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