Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США

Российская Федерация не вмешивается в ход президентских выборов в США, она готова работать с любым американским президентом. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Во время беседы Киселев напомнил главе российского государства, как он ранее заявил, что победа Джо Байдена станет более предпочтительным исходом президентских выборов в Соединенных Штатах, чем победа Дональда Трампа, поскольку нынешних хозяин Белого дома «более опытный и прогнозируемый». Журналист спросил у Путина, можно ли считать его комментарий вмешательством в предвыборную кампанию в США.

В ответ президент РФ подчеркнул, что Россия «не вмешиваемся никак ни в какие выборы». Он отметил, что Российская Федерация будет работать с любым президентом США, «которому окажет доверие американский народ, американский избиратель».

До этого Путин назвал США сложной страной и посетовал, что со стороны порой сложно разобраться, кто и как принимает решения.

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты совершают ошибку исторического масштаба.