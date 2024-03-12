Названа дата инаугурации президента РФ

Церемония инаугурации президента РФ, который будет избран в рамках голосования с 15 по 17 марта, запланирована на 7 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Государственной думе.

В соответствии с законодательством, избранный глава государства должен вступить в должность по прошествии шести лет со дня вступления в эту должность действующего президента РФ. При этом нынешний российский лидер Владимир Путин официально занял пост 7 мая 2018 года.

«Инаугурация президента пройдет 7 мая», — подчеркнул источник.

По данным агентства, на следующий день Государственная дума РФ должна рассмотреть вопрос о назначении нового главы кабинета министров.

Очередные выборы президента РФ состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны зарегистрировала четырех кандидатов, включая Владимира Путина и вице-спикера нижней палаты российского парламента Владислава Даванкова. Также разрешение на участие в электоральном процессе получили председатель комитета ГД РФ по международным вопросам Леонид Слуцкий и глава парламентского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Ранее в Минцифры РФ рассказали, сколько граждан планируют проголосовать на президентских выборах не по месту прописки.