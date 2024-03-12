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Глава МВД Эстонии отреагировал на решение РФ объявить его в розыск

Глава МВД Эстонии заявил о серьезном отношении к объявлению себя в розыск в РФ

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Czarek Sokolowski/AP

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что серьезно относится к внесению в базу розыска российского министерства внутренних дел. О реакции политика на решение РФ пишет РИА Новости.

По словам министра, он намерен продолжать выполнять свои обязанности вне зависимости от действий Москвы. Тем не менее Ляэнеметс подчеркнул, что к подобным решениям стоит относиться «крайне серьезно».

«Я отношусь к этому так: у нас есть органы безопасности, я им доверю, они справятся с задачей и обеспечат безопасность в эстонском государстве, в том числе для членов правительства», — добавил глава МВД.

Он предположил, что РФ пытается изолировать западных чиновников и лишить их шанса ездить по миру. Как сказал Ляэнеметс, в таком случае у политиков не будет возможности обсуждать российскую специальную военную операцию (СВО) и ситуацию на Украине.

12 марта министерство внутренних дел РФ объявило в розыск главу эстонского МВД. В соответствующей базе данных уточнялось, что иностранного чиновника разыскивают по уголовной статье.

Ранее премьер-министра Эстонии Каю Каллас заподозрили в «поедании россиян» на завтрак.

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