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В палате представителей раскритиковали проект бюджета Белого дома

Республиканцы заявили, что не готовы поддержать проект бюджета Белого дома

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Elizabeth Frantz/Reuters

Члены нижней палаты конгресса США от Республиканской партии не поддерживают проект федерального бюджета на 2025 год, предложенный администрацией президента страны Джо Байдена. Об этом свидетельствует их совместное заявление, опубликованное в аккаунте спикера палаты представителей Майка Джонсона в социальной сети X (бывший Twitter).

Как следует из заявления, законодатели считают проект неверным и намерены принять меры для возвращения государства «на рельсы финансового здравомыслия». Более того, парламентарии назвали документ «дорожной картой к ускорению упадка США» и планом по бездумному расходованию государственных средств.

«В то время, как американские труженики борются с жесточайшей инфляцией и растущим национальным долгом, президент намерен увеличивать их бремя, тратя триллионы средств налогоплательщиков на продвижение своей левацкой программы», — говорится в публикации.

11 марта на официальном сайте Белого дома появился проект федерального бюджета на 2025 год. В том числе в нем отмечается, что в следующем году американская администрация намерена существенно увеличить расходы на оборонные нужды и запросить у конгресса США около $850 млрд на эти цели. Кроме того, руководство страны включило в документ свой предыдущий запрос о выделении $61,4 млрд на помощь Украине.

Ранее конгрессмены-республиканцы начали разрабатывать законопроект о предоставлении Украине помощи в кредит.

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