В палате представителей раскритиковали проект бюджета Белого дома

Члены нижней палаты конгресса США от Республиканской партии не поддерживают проект федерального бюджета на 2025 год, предложенный администрацией президента страны Джо Байдена. Об этом свидетельствует их совместное заявление, опубликованное в аккаунте спикера палаты представителей Майка Джонсона в социальной сети X (бывший Twitter).

Как следует из заявления, законодатели считают проект неверным и намерены принять меры для возвращения государства «на рельсы финансового здравомыслия». Более того, парламентарии назвали документ «дорожной картой к ускорению упадка США» и планом по бездумному расходованию государственных средств.

«В то время, как американские труженики борются с жесточайшей инфляцией и растущим национальным долгом, президент намерен увеличивать их бремя, тратя триллионы средств налогоплательщиков на продвижение своей левацкой программы», — говорится в публикации.

11 марта на официальном сайте Белого дома появился проект федерального бюджета на 2025 год. В том числе в нем отмечается, что в следующем году американская администрация намерена существенно увеличить расходы на оборонные нужды и запросить у конгресса США около $850 млрд на эти цели. Кроме того, руководство страны включило в документ свой предыдущий запрос о выделении $61,4 млрд на помощь Украине.

Ранее конгрессмены-республиканцы начали разрабатывать законопроект о предоставлении Украине помощи в кредит.