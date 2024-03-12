В ЕК порекомендовали начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявит во вторник, 12 марта, о рекомендации приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в Евросоюз. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента в Страсбурге, которую транслировала пресс-служба регулятора.

«Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс», — отметила она.

Как подчеркнула фон дер Ляйен, Босния и Герцеговина показывает, что она может «соответствовать критериям членства», а жители стремятся стать частью европейской семьи.

В начале марта сербский президент Александар Вучич обратил внимание, что Запад не заинтересован в независимой и самостоятельной Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины. — «Газета.Ru»). Аналогичное заявление сделали российский министр иностранных дел Сергей Лавров и главы республики Милорад Додик. По их мнению, вмешательство Запада во внутренние дела Боснии и Герцеговины осложнило обстановку внутри страны и ее энтитета.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России и президент энтитета Боснии и Герцеговины провели переговоры в Анталье, во время дипломатического форума.