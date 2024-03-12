Мадуро назвал Зеленского клоуном за оскорбление Папы Римского

Владимир Зеленский, оскорбляющий Папу Римского, напоминает вредного для своего народа клоуна. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа», – отметил венесуэльский лидер.

Он поддержал Папу Франциска, призывавшего к миру на Украине, и назвал происходящее там большой провокацией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг и сесть за стол переговоров.

9 марта Папа Римский оценил возможность капитуляции Украины в конфликте с Россией. Понтифик призвал Киев и Москву начать диалог, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне найти силы и поднять «белый флаг».

Ранее папа Римский заявил, что конца конфликту на Украине не видно.