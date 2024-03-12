Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мадуро назвал Зеленского клоуном за оскорбление Папы Римского

Мадуро назвал Зеленского вредным для украинцев клоуном за критику Папы Римского

close
100%
Ariana Cubillos/AP

Владимир Зеленский, оскорбляющий Папу Римского, напоминает вредного для своего народа клоуна. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, чьи слова приводит РИА Новости.

«Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа», – отметил венесуэльский лидер.

Он поддержал Папу Франциска, призывавшего к миру на Украине, и назвал происходящее там большой провокацией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг и сесть за стол переговоров.

9 марта Папа Римский оценил возможность капитуляции Украины в конфликте с Россией. Понтифик призвал Киев и Москву начать диалог, а также обратил внимание на необходимость проигрывающей стороне найти силы и поднять «белый флаг».

Ранее папа Римский заявил, что конца конфликту на Украине не видно.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами