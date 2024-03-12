Карлсон назвал присоединение Крыма к РФ демократическим процессом

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что присоединение Крыма к России стало народным выбором. Его слова в интервью с телеведущим Крисом Куомо передает РИА Новости.

Карлсон отметил, что на прошедшем в 2014 году в Крыму референдуме 90% русскоязычного населения полуострова изъявили желание стать «частью России».

«Я бы сказал, это демократический процесс», — сказал журналист.

В феврале глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста посетить полуостров.

8 марта Карлсон заявил, что президент США Джо Байден втягивает свою страну в войны с Россией и на Ближнем Востоке, и мир еще никогда не был так близок к ядерному конфликту.

11 марта глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что в Крыму подготовлен второй иск по энергоблокаде полуострова со стороны Украины, он будет подан в Верховный суд республики от Общественной палаты.

Ранее Карлсон предрек США судьбу Римской империи.