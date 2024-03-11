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Байден запросил у конгресса почти $20 млрд на модернизацию ядерного оружия

В проекте бюджета США предусмотрены $19,8 млрд на модернизацию ядерного оружия

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Для модернизации стоящего на вооружении США ядерного оружия американский президент Джо Байден запросил у конгресса почти $20 млрд. Это следует из представленного на рассмотрение конгрессменов проекта бюджета страны.

В документе указано, что для «реализации Стратегии национальной обороны, модернизации сил ядерного сдерживания и обеспечения безопасности американского народа» потребуются $19,8 млрд.

Эта сумма на $4,5 млрд больше по сравнению с уровнем 2021 финансового года.

Средства будут потрачены на модернизацию ядерной триады (оружие морского, наземного и воздушного базирования), совершенствование командования, а также средств контроля и связи.

8 марта новейший истребитель США сертифицировали для несения ядерного оружия.

9 марта телеканал CNN сообщил о подготовке США к потенциальному ядерному удару России по Украине.

Ранее в США призвали НАТО прислушаться к словам Путина о ядерном оружии.

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