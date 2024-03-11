В Кремле прокомментировали заявление Польши о военных НАТО на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение дискуссии и активность Парижа собрать коалицию стран, готовых перебросить на Украину военных НАТО, является ни чем иным как прямой линией нагнетания напряжения.

«Это очень опасная линия, она потенциально может иметь нежелательные последствия. Внимательно наблюдаем. У наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками НАТО, находятся на территории Украины», — отметил Песков.

До этого глава МИД Польши Сикорский заявил о присутствии военных НАТО на Украине. Накануне он также отказался считать «немыслимой» отправку сил альянса на Украину, тем самым поддержав президента Франции Эммануэля Макрона, который в конце февраля не исключил подобный сценарий. При этом не все в НАТО согласны с такой позицией: генсек альянса Столтенберг исключил переброску войск на Украину, а министр обороны Италии Крозетто счел подобное решение «шагом к односторонней эскалации».

Ранее Украине предрекли «унизительное поражение» в случае нового контрнаступления.