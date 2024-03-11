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Захарова заявила, что Франция после провала в Африке начала изображать миротворца

Захарова заявила, что Франция начала изображать миротворца в Нагорном Карабахе

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Телеграм-канал «МИД России»

Франция сразу после провала политики в Африке переключилась на Закавказье и теперь стремится изображать миротворца в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна», — сказала она.

Накануне Захарова сказала, что Украину не позвали в Организацию Североатлантического договора (НАТО), так как среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины.

До этого она выразила мнение, что Украина не вступила в Евросоюз, а уже везде «понацепила» свой флаг.

Также Захарова заявила, что НАТО не имеет смысла отрицать факт отправки военных на Украину.

Ранее Захарова высмеяла выступление Джо Байдена в конгрессе.

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