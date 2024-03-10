Байден «порвал» с Нетаньяху из-за его решений по Газе

Президент США Джо Байден поменял свое отношение к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху из-за ряда его решений в рамках конфликта с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил новостной портал Axios, сославшись на источники в администрации американского лидера.

В материале подчеркивается, что глава государства принял такое решение не из-за отдельной ситуации. Речь идет о «совокупности событий», которые произошли в секторе Газа за последние несколько недель.

Как отметили авторы статьи, Байден и Нетаньяху знакомы уже 40 лет. Тем не менее это не помешало президенту США пойти на разрыв с главой правительства Израиля, говорится в публикации.

Однако, несмотря на ухудшение отношений, действующий хозяин Белого дома остался на стороне еврейского государства. В частности, это касается борьбы Израиля с палестинским движением ХАМАС.

Также источники издания добавили, что американский лидер хотел использовать ближневосточный конфликт для продвижения сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и еврейским государством. Однако планы Байдена сорвались, и во многих отношениях он считает именно Нетаньяху ответственным за такое развитие событий.

7 марта премьер-министр Израиля заявил, что власти страны намерены расширить зону боевых действий. По его словам, в скором времени операция еврейского государства в секторе Газа затронет и город Рафах.

Ранее Байден рассказал, есть ли у США «красные линии» в отношении действий Израиля в палестинском анклаве.