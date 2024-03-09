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Польские фермеры заявили о намерении «остановить страну»

Протестующие польские фермеры хотят заблокировать страну 20 марта

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Shutterstock

В случае провала переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском польские фермеры планируют расширить протестные действия и «остановить страну». Об этом заявил один из лидеров протестов в Западно-Поморском воеводстве Станислав Варна, сообщает РИА Новости.

По словам Варны, после «нахождения на баррикадах» в течение двух месяцев фермеры понимают, что власти страны не воспринимают их серьезно: «не решено ни одной проблемы».

«Поэтому мы решили остановить Польшу. Если с господином премьером Туском мы ничего не решим, то мы заблокируем всю Польшу 20 марта с 7:00 до 19:00», — сказал Варна.

Поясняя свою мысль, он отметил, что «дети не доедут до школ, люди не доедут до работы и до магазинов» и призвал население Польши готовиться к такому повороту событий.

9 марта польские фермеры заявили, что не начинали и не провоцировали беспорядки в Варшаве.

6 марта в Польше протестующие фермеры прорвались в здание сейма и сожгли флаг Европейского союза.

Ранее польская оппозиция собралась инициировать вотум недоверия главе МВД страны.

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