«Спартак» может перехватить игрока у «Зенита»

Московский «Спартак» может усилиться голкипером калининградской «Балтики» Евгением Латышонком. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство красно-белых хочет укрепить вратарскую позицию. При этом калининградский клуб предложил игроку заключить новый контракт.

По информации СМИ, Латышонок должен был подписать контракт с петербургским «Зенитом» сразу по окончании Суперфинала Кубка России, состоявшегося 2 июня в «Лужниках», однако этого не произошло.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

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