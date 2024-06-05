Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдова Гайдая, известная актриса Гребешкова госпитализирована в Москве

Baza: в Москве госпитализирована вдова Гайдая, актриса Нина Гребешкова

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российско-советская актриса Нина Гребешкова, известная по роли Надежды Горбунковой в фильме «Бриллиантовая рука», госпитализирована в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

93-летняя вдова режиссера Леонида Гайдая была доставлена в больницу 3 июня. Женщина жаловалась врачам на боль в области живота. Также она рассказала, что несколько дней назад упала у себя дома и ударилась левым боком.

По данным канала, после обследования Гребешковой назначили операцию и на несколько дней оставили в больнице.

Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В 1954 году она окончила ВГИК.

Гребешкова была замужем за известным кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем, ныне — вдова.

Актриса сыграла в нескольких десятках фильмов, в том числе «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Легенда № 17», «Не может быть!».

Ранее народного артиста России Юрия Ицкова госпитализировали во время гастролей в Омске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами