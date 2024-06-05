Вдова Гайдая, известная актриса Гребешкова госпитализирована в Москве

Российско-советская актриса Нина Гребешкова, известная по роли Надежды Горбунковой в фильме «Бриллиантовая рука», госпитализирована в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

93-летняя вдова режиссера Леонида Гайдая была доставлена в больницу 3 июня. Женщина жаловалась врачам на боль в области живота. Также она рассказала, что несколько дней назад упала у себя дома и ударилась левым боком.

По данным канала, после обследования Гребешковой назначили операцию и на несколько дней оставили в больнице.

Советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В 1954 году она окончила ВГИК.

Гребешкова была замужем за известным кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем, ныне — вдова.

Актриса сыграла в нескольких десятках фильмов, в том числе «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Легенда № 17», «Не может быть!».

Ранее народного артиста России Юрия Ицкова госпитализировали во время гастролей в Омске.