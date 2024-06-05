Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван кандидат на пост еврокомиссара по обороне

Politico: еврокомиссаром по обороне могут назначить главу МИД Польши Сикорского

close
100%
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания создаст должность комиссара Европейского союза (ЕС) по обороне и может назначить на этот пост главу МИД Польши Радослава Сикорского. Об этом сообщает Politico.

В материале издания говорится, что «эта идея вызвала ажиотаж». В Евросоюзе предполагают, что должность еврокомиссара по обороне может достаться «такому политическому тяжеловесу», как Сикорский.

В комментарии Politico министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что назначение министра иностранных дел Польши на этот пост «имеет смысл», так как его страна граничит с Россией, от которой якобы исходит угроза. По словам Спрудса, расположенные рядом с Россией страны «предоставляют много отличных кандидатов».

Кроме Сикорского, дипломатические круги Евросоюза также рассматривают таких кандидатов, как президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

4 июня Politico написало, что глава Евросовета Шарль Мишель пытается не допустить переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на второй срок из-за напряженных отношений.

До этого фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Ранее фон дер Ляйен заявила о намерении бороться с «друзьями Путина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами