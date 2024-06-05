Назван кандидат на пост еврокомиссара по обороне

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания создаст должность комиссара Европейского союза (ЕС) по обороне и может назначить на этот пост главу МИД Польши Радослава Сикорского. Об этом сообщает Politico.

В материале издания говорится, что «эта идея вызвала ажиотаж». В Евросоюзе предполагают, что должность еврокомиссара по обороне может достаться «такому политическому тяжеловесу», как Сикорский.

В комментарии Politico министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что назначение министра иностранных дел Польши на этот пост «имеет смысл», так как его страна граничит с Россией, от которой якобы исходит угроза. По словам Спрудса, расположенные рядом с Россией страны «предоставляют много отличных кандидатов».

Кроме Сикорского, дипломатические круги Евросоюза также рассматривают таких кандидатов, как президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

4 июня Politico написало, что глава Евросовета Шарль Мишель пытается не допустить переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на второй срок из-за напряженных отношений.

До этого фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.

Ранее фон дер Ляйен заявила о намерении бороться с «друзьями Путина».