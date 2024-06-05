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В Москве неизвестный выстрелил в живот посетителю стриптиз-клуба

РЕН ТВ: в Москве мужчина выстрелил в живот посетителю стриптиз-клуба и скрылся

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Shutterstock

Посетитель московского стриптиз-клуба госпитализирован с огнестрельным ранением в живот, в пострадавшего выстрелил неизвестный и скрылся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел возле увеселительного заведения на Пятницком шоссе. Неизвестный выстрелил в живот посетителю стриптиз-клуба из травматического пистолета.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле марки BMW. Машина объявлена в розыск, пострадавшему 27-летнему мужчине оказывается медицинская помощь.

До этого сообщалось, что в Хакасии мужчина напал на полицейского и выстрелил ему в живот. Житель Черногорска разгуливал по улице голым. 41-летний мужчина в неадекватном состоянии попытался дать отпор полицейским. При задержании он выхватил табельный пистолет у участкового и выстрелил ему в живот. Сотрудника полиции в тяжелом состоянии доставили в больницу. Злоумышленника задержали и передали медикам, чтобы его доставили в психиатрическое отделение больницы, однако по дороге ему стало плохо. Несмотря на все усилия медиков, спасти дебошира не удалось. Предположительно, он находился под воздействием запрещенных веществ.

Ранее в парке Москвы неизвестный с ножом напал на мужчину на глазах у его внучек.

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