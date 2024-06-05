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Пушков рассказал об очередном ударе Байдена по надеждам Украины

Сенатор Пушков назвал слова Байдена об Украине в НАТО ударом по надеждам Киева

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал слова Джо Байдена о том, что Киев может не стать членом НАТО по окончании конфликта с Россией, очередным ударом президента США по надеждам Украины. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Еще один удар Байдена по надеждам Киева: если уж нынешний президент США не поддерживает вступление Украины в НАТО, то Трамп не поддержит и подавно», — написал Пушков.

Он предположил, что возвращение Трампа в Белый дом, скорее, окончательно разрушит надежды на вступление Киева в Североатлантический альянс.

До этого Джо Байден допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение.

«Мир [для Украины] выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО», — сказал Байден. По его словам, Вашингтон выстраивает с Киевом такие же отношения, как и с другими государствами, которым поставляет оружие для того, чтобы они «могли защитить себя в будущем».

Ранее в Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине.

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