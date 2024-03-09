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Вице-президент США не смогла прямо ответить на вопрос о дебатах Байдена и Трампа

Вице-президент США Харрис уклонилась от ответа о дебатах Байдена и Трампа

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Morry Gash/AP

Вице-президент США уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможных дебатах между президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампа, пообещав «разобраться с этим в какой-то момент». С таким утверждением она выступила в интервью телеканалу ABC.

«Мы доберемся до этого в какой-то момент и разберемся с этим… Дело в том, что прямо сейчас, в этот день после речи Байдена «О положении дел», я думаю, что президент изложил американскому народу факты с точки зрения того, что поставлено на карту, и я думаю, что он проделал выдающуюся работу», — сказала она, отказавшись напрямую ответить на вопрос о дебатах Трампа и Байдена.

Как отмечает телеканал, позже самого Байдена, когда он покидал Белый дом на предвыборное мероприятие, напрямую спросили, возьмет ли он на себя дебаты с Трампом.

Президент ответил: «Это зависит от его поведения».

Трамп и Байден являются бесспорными лидерами праймериз — внутрипартийных выборов в большинстве штатов. Трамп, после поражения Никки Хейли, представляет республиканцев, а Байден — демократов.

До этого в четверг, 7 марта, стало известно, что Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты.

Ранее Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом.

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