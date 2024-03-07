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Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом

РИА Новости: премьер Венгрии Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом

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Yves Herman/Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан в рамках поездки в США встретится с экс-президентом страны Дональдом Трампом, действующего лидера Штатов он «проигнорирует». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, у венгерского лидера в планах нет встречи с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Сообщается, что у Орбана и Трампа очень давняя взаимная симпатия. Трамп называет премьера Венгрии другом, великим человеком и лидером.

7 марта стало известно, что Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты, но тот отказался.

До этого Джо Байден заявил, что Дональд Трамп «съеживается» перед президентом России Владимиром Путиным.

Сообщалось, что Трамп и Байден одержали победу на праймериз в большинстве штатов.

6 марта телеканал NBC спрогнозировал победу Трампа на праймериз в штате Аляска.

Ранее Илон Маск заявил, что политика Байдена ведет к чему-то худшему, чем 11 сентября.

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