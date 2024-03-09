Стали известны подробности встречи Орбана и Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп и глава венгерского кабмина Виктор Орбан в рамках встречи во Флориде говорили о защите государственных границ. С таким сообщением выступила пресс-служба бывшего президента Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Дональд Трамп и премьер-министр Виктор Орбан встретились сегодня в Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида – прим. ред.), чтобы обсудить широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенное значение крепких и безопасных границ», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде, в поместье Мар-а-Лаго. Кроме того, в США также отправился глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «После встречи программа продолжится совместным ужином и концертом», — сообщало агентство MTI.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на предвыборные дебаты, но тот отказался.