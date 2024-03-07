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Трамп вызвал Байдена на дебаты, но тот отказался

Трамп потребовал дебатов в любом месте и в любое время

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп вызвал действующего президента США Джо Байдена на предвыборные дебаты, но тот отказался. Об этом сообщает РБК.

В соцсети Trurh Social Трамп заявил, что этот диалог важен для Соединенных Штатов.

«По этой причине я требую проведения дебатов. В любое время, в любом месте», — написал Трамп.

Байден отклонил предложение, однако заметил, что на месте Трампа он «тоже хотел бы подискутировать со мной».

6 марта стали известны результаты праймериз Байдена и Трампа. Оба они оказались лидерами внутрипартийных выборов в большинстве штатов.

В тот же день о выходе из президентской гонки объявила кандидат от Республиканской партии Никки Хейли. Байден заявил о готовности принять ее сторонников.

Ранее стало известно, как жители США оценивают умственные способности Байдена и Трампа.

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Выборы в США — 2024
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