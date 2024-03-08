Эрдоган подтвердил планы провести мирные переговоры с участием РФ и Украины

Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит по российско-украинскому конфликту. Об этом сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, передает ТАСС.

«К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. Война между Украиной и Россией должна закончиться путем переговоров. Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия», — заявил Эрдоган.

Примерно в 20:00 8 марта в Стамбуле началась встреча Зеленского и Эрдогана.

8 марта сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул с целью переговоров с Тайипом Эрдоганом. Агентство Anadolu сообщило, что на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.

3 марта посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивным.

Ранее в Турции сообщили о подготовке к визиту президента России Владимира Путина.