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В аэропорту Кишинева приземлился самолет, на котором может находиться глава Гагаузии

«Sputnik Молдова»: глава Гагаузии Гуцул могла прилететь в Кишинев из Стамбула

Башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул могла прилететь в Кишинев из Стамбула. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

По словам журналистов, в аэропорту молдавской столицы приземлился самолет, на котором, предположительно, находится Гуцул.

Тем временем корреспондент РИА Новости передает, что сторонники главы гагаузской автономии в составе Молдавии дежурят у входа в воздушную гавань.

До этого сообщалось, что полиция заблокировала въезд в аэропорт Кишинева, людям пришлось идти пешком. Стражи порядка не объяснили, в связи с чем приняты такие меры.

Накануне молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти его страны готовят арест главы Гагаузии Евгении Гуцул сразу после возвращения из России. По его данным, Гуцул собираются задержать прямо в аэропорту.

Сама Гуцул сообщила, что вернется в республику, несмотря на попытки центральных властей запугать ее уголовным преследованием.

Ранее глава Гагаузии ответила на вопрос о возможном выходе автономии из Молдавии.

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