В отношениях США и Украины заметили признаки «износа»

В отношениях между США и Украиной стали возникать разногласия из-за финансов и разных приоритетов, на которые жалуются с обеих сторон. Об этом говорится в материале американской газеты The New York Times (NYT).

«Спустя более двух лет после начала военного союза связи между Соединенными Штатами и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее», — пишет издание.

Пентагон не устраивает то, что американские военные стратеги, в том числе министр обороны Ллойд Остин, считают, что Украине необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве, однако вместо этого президент Украины Владимир Зеленский тратит свои силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, не имеют стратегической ценности.

Со своей стороны, Украина все больше разочаровывается тем, что «американский политический паралич» привел к нехватке боеприпасов для украинской армии, из-за чего страдает моральный дух.

Белый дом и украинские чиновники заявляют, что неспособность конгресса США принять законопроект о чрезвычайной помощи для Украины, «уже подорвала борьбу на местах», отмечает NYT. Кроме того, украинцы разочарованы тем, что администрация президента Джо Байдена не спешит утверждать поставку передовых систем вооружений, включая истребители и ракеты большой дальности.

«Ни американцы, ни украинцы не направляются к выходу. Их обязательства остаются твердыми, поскольку каждая сторона нуждается в другой», — подчеркивает издание.

Чиновники Пентагона все еще дают советы украинской стороне относительно военной кампании, которую они хотели бы видеть в 2024 году.

Ранее в США рассказали о новых трудностях согласования помощи для Украины.