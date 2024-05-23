Заварзин назвал «Динамо» и «Краснодар» бесхребетными

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), назвав бело-голубых и «Краснодар» бесхребетными командами, передает Vprognoze.ru.

«Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух… Ни у одной, ни у другой команды этого нет», — сказал Заварзин.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, сыграет ли главный бомбардир «Динамо» с «Краснодаром».