В Харькове снова произошли взрывы

Новые взрывы произошли в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он заявил, что областной центр «снова под ударом».

23 мая Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили железнодорожный состав с военной техникой украинской армии на станции Люботин, которая находится под Харьковом.

В этот же день Терехов заявил, что около 11:00 в Харькове прогремело не менее 10 взрывов. Позже он сообщил в своем Telegram-канале, что удар был нанесен по транспортной инфраструктуре и коммунальному предприятию.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.