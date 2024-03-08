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Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта

Захарова песней поздравила женщин с праздником 8 Марта

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила женщин с Международным женским днем и опубликовала ссылки на песню, написанную на ее слова.

«Любимые! С 8 марта!.. Буквально накануне вышла песня с моими словами — «Сила моя со мной!». Она о том, как… Просто послушайте», — написала представитель МИДа.

В феврале Захарова рассказала, что ее вдохновило на написание слов к песне певицы Любови Успенской «Сила моя со мной». На концерте исполнительницы состоялась презентация нового музыкального произведения. Дипломат отметила, что разговор с Успенской состоялся примерно полгода назад. Певица тогда призналась Захаровой, что у нее грядет юбилей и нужна какая-то особая песня, в которой бы пелось «о самом главном в ее жизни». Успенская вдруг четко произнесла: «сила моя со мной». Захарова отметила, что именно на эту фразу «были нанизаны» переживания женщины, которая прошла через «многие жизненные трудности».

Ранее Захарова рассказала, что сочинила рождественскую песню, которая стала совместным творческим проектом России и Белоруссии.

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