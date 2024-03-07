Байден задумал начать миссию по созданию порта в Газе

Президент США Джо Байден в ходе предстоящего обращения к конгрессу анонсирует миссию по созданию порта в Газе, для доставки дополнительных гуманитарных грузов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова американского чиновника.

«Сегодня вечером президент объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, который сможет принимать суда с продовольствием, водой, медикаментами», — сказал он.

Отмечается, что это решение не подразумевает размещение американских войск в анклаве. Кроме этого, чиновник отметил, что не знает, когда порт заработает.

До этого сообщалось, что в преддверии послания Байдена к конгрессу вокруг здания Капитолия возводят забор.

Издание The Hill писало, что администрация президента США активизировала требования к Израилю о временном прекращении огня в секторе Газы и увеличению объемов гуманитарной помощи населению.

Ранее стали известны итоги переговоров по прекращению огня в секторе Газа.