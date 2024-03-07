В США расследуют якобы применение ВС РФ систем Starlink

Представители Демократической партии США в палате представителей начали расследование в отношении компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска после сообщений о том, что Россия в рамках конфликта на Украине якобы использует системы Starlink. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Демократы палаты представителей начали расследование в отношении SpaceX Илона Маска, проверяя, приняла ли компания адекватные меры безопасности, чтобы помешать России развернуть спутниковый интернет-сервис Starlink», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, законодатели заявляют, что предполагаемое использование Россией терминалов Starlink «представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США».

Законодатели обеспокоены тем, что Starlink теперь, как отмечает газета, якобы «может предоставить преимущество России после того, как представители украинской разведки заявили об использовании ВС РФ системы спутниковой связи Starlink».

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что после занятия новых позиций российские специалисты изучают трофейные системы Starlink. По его словам, применять терминалы массово и системно, организуя канал связи, Россия не стала бы, так как терминалы связаны с ЦРУ и Пентагоном.

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует свести с орбиты часть спутников Starlink.