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В Армении заявили, что могут без РФ обеспечивать работу погранслужбы в аэропорту

В Армении заявили, что могут без РФ обеспечивать работу погранслужбы Звартноц

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Jan Woitas/Global Look Press

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван в состоянии без помощи России обеспечивать работу пограничной службы аэропорта Звартноц. Его слова приводит ТАСС.

«Российская сторона была проинформирована об этой инициативе армянской стороны», — сказал он.

По его словам, российские пограничники присутствовали в аэропорту в качестве поддержки «молодой независимой Армении».

«Сейчас мы считаем, что Армения институционально способна осуществлять пограничную службу в аэропорту Звартноц. Я думаю, что для российской стороны этого достаточно», — сказал он.

Министр отметил, что благодарен РФ за поддержку, но потребности в ней армянская сторона уже не чувствует.

Также глава МИД заявил, что Армения считает, что миссия Евросоюза способствует стабильности на границе с Азербайджаном.

Армения ранее направила России официальное письмо с требованием прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. В Госдуме заявили, что ожидают от Армении и других шагов относительно присутствия российских сил, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении объяснили требования к выводу российских пограничников.

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