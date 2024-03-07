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Путин назвал самых надежных союзников России

Путин: сербы являются самыми надежными союзниками России на протяжении веков

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Народ Сербии является самым надежным союзником России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ), сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что этот народ оставался таковым на протяжении многих веков, и Москва это ценит.

«Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом», — сказал Путин. После этого он обратился к мужчине из Сербии, предположив, что тот лучше разбирается в особом характере отношений между двумя странами.

Участник фестиваля рассказал российскому лидеру, что получил образование в Московской духовной академии, и поблагодарил его за возможность учиться в РФ.

До этого президент Путин в шутку «усыновил» приехавшего из Африки участника ВФМ. Гражданин Уганды Дэвис Акампурира признался, что хотел бы стать сыном Путина от Африки и видеть его в качестве наставника.

Ранее Путин рассказал, что Россия напрямую управляется Богом.

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