Экс-президент Румынии заявил, что Россия доминирует в Черном море

Россия продолжает доминировать в Черном море, а у НАТО нет возможности перехватить контроль в регионе. Об этом экс-президент Румынии Траян Бэсеску заявил телеканалу Digi 24.

Он призвал не ориентироваться на силу, которая видна на поверхности воды

«У России есть подводные лодки в Черном море, <…> никто не знает, сколько их, никто не знает, каким военным потенциалом они обладают», — отметил бывший президент Румынии.

По его словам, Россию следует рассматривать как силу, которая «доминирует в Черном море». Он обратил внимание, что пока Североатлантический альянс «не имеет достаточно сил» в Черном море.

По мнению Бэсеску, надеется, что Россия утратит контроль над черноморским регионом, могут лишь оптимисты. Экс-президент напомнил, что свободное судоходство в акватории Черного моря не разрешено, судам приходится идти вдоль побережья, что достаточно сложно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.