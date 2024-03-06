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В ЕК считают, что фон дер Ляйен нужно переизбрать, поскольку она женщина

Замглавы ЕК Вестагер: фон дер Ляйен надо переизбрать, поскольку она женщина

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Francois Lenoir/Reuters

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер считает, что действующего председателя европейского исполнительного органа Урсулу фон дер Ляйен нужно избрать на второй срок, так как она является женщиной. Об этом она сообщила в ходе выступления на круглом столе «Женщины в общественной жизни», ее слова приводит ТАСС.

«Необходимо, чтобы первая женщина — глава Еврокомиссии получила второй срок. Чтобы не было такого, что мы поставили галочку и вернулись к обычной практике (при которой главами указанного исполнительного органа Евросоюза выступали мужчины. – прим. ред.)», — заявила Вестагер.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия выступает против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, так как ее решения и высказывания лишь ухудшают положение дел в Европе.

Выборы в Европарламент состоятся в июне 2024 года, после чего состав Еврокомиссии должен измениться. Считается, что фон дер Ляйен желала бы остаться на своем посту еще на один срок, ее кандидатуру может поддержать Европейская народная партия, в настоящий момент имеющая в Европарламенте большинство.

Ранее в Европе сочли фатальным второй срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК.

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