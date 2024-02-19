Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Европе сочли фатальным второй срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Евродепутат Вилимски: второй срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК фатален для ЕС

close
100%
Virginia Mayo/AP

Решение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен баллотироваться на этот пост на второй срок пагубно для ЕС. Об этом заявил евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, передал ТАСС.

«Второй срок на посту председателя Еврокомиссии для Урсулы фон дер Ляйен будет фатальным для ЕС», — сделал вывод политик.

По его словам, фон дер Ляйен оставляет после себя «катастрофический послужной список». В качестве примера Вилимски привел централизацию в Брюсселе «в ущерб суверенитету стран-членов». Политик обратил внимание, что глава ЕК приняла «Зеленую сделку» и обязала ЕС следовать в курсу, который несет бремя для граждан и ущербу для экономики.

Вилимски уточнил, что поддерживая Украину любой ценой фон дер Ляйен глубоко втянула ЕС в войну, которую она субсидирует «за счет европейских налогоплательщиков».

До этого в США оценили шансы фон дер Ляйен на переизбрание.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами