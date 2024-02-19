В Европе сочли фатальным второй срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Решение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен баллотироваться на этот пост на второй срок пагубно для ЕС. Об этом заявил евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, передал ТАСС.

«Второй срок на посту председателя Еврокомиссии для Урсулы фон дер Ляйен будет фатальным для ЕС», — сделал вывод политик.

По его словам, фон дер Ляйен оставляет после себя «катастрофический послужной список». В качестве примера Вилимски привел централизацию в Брюсселе «в ущерб суверенитету стран-членов». Политик обратил внимание, что глава ЕК приняла «Зеленую сделку» и обязала ЕС следовать в курсу, который несет бремя для граждан и ущербу для экономики.

Вилимски уточнил, что поддерживая Украину любой ценой фон дер Ляйен глубоко втянула ЕС в войну, которую она субсидирует «за счет европейских налогоплательщиков».

До этого в США оценили шансы фон дер Ляйен на переизбрание.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.