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В Совфеде россиян призвали не следить за выборами в США

Сенатор Климов: России будет проще, если мы будем меньше думать о выборах в США

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Sam Wolfe/Reuters

Россиянам не следует следить за выборами в США, убежден зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Он также призвал жителей страны не радоваться возможной победе экс-президента Штатов Дональда Трампа, напомнив, что он был инициатором многих антироссийских санкций.

«Нам будет проще, если мы будем меньше думать о выборах в США, когда мы перестанем заглядывать в политические календари других государств», – заявил сенатор в беседе с НСН.

Он также призвал помнить, что Трамп называл Россию «противником Америки» и в 2017 году подписал закон, из-за которого рестрикции в отношении РФ продолжают ужесточаться.

«Вот из этого и надо исходить! У нас есть свои выборы, давайте ими будем заниматься, строить свою страну», – заключил сенатор.

Напомним, в США завершился «супервторник» – день, когда на предварительных выборах кандидатов в президенты от двух ведущих партий голосуют республиканцы и демократы от части штатов. Трамп одержал победу на праймериз в 11 штатах – он назвал это «воодушевляющим» событием.

Политолог ранее призвал не радоваться за Трампа на фоне его побед в «супервторник».

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