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Песков посоветовал иностранцам учить русский язык и историю России

Песков: иностранцам нужно учить русский язык и историю РФ, чтоб понять происходящее

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» посоветовал иностранцам учить русский язык и историю России для того, чтобы понять происходящее в РФ, в том числе в ходе спецоперации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Русский язык — один из самых сложных в мире, потому что в нем огромное количество исключений, которые нужно учить. Иностранцам это тяжело дается. Чтобы понять народ, надо выучить его язык. Но этого недостаточно — учите историю России», — сказал он.

Песков отметил, что для того, чтобы понимать, что сейчас происходит на Украине, необходимо знать хотя бы, что происходило в 2014 году.

«Без этого понять и обсуждать сегодняшний день невозможно», — заключил представитель Кремля.

Также Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» назвал российскую демократию «самой лучшей».

Ранее Песков назвал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), проходящий с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус», главным событием в политической повестке.

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